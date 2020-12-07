В 2020 году мы вошли в новую реальность – самоизоляция, удаленная работа, домашнее обучение. Поэтому платформы для видео-конференций стали оптимальным решением. Такие вопросы, как "Ты меня слышишь?" и "Вы меня видите?" ставят так часто, что они начинают казаться экзистенциальными. Мы все приспосабливались к нашей новой жизни и учебе – иногда с забавными результатами.

Из-за пандемии COVID-19 большинство корпоративных сотрудников, имеющих офисную работу, начали работать удаленно из дома. Видео-конференции играют важную роль для того, чтобы организации оставались на связи со своими сотрудниками. Такие приложения, как Zoom, Google Hangouts, о которых раньше многие никогда не слышали, превратились в центральную часть нашей жизни. И поэтому неудивительно, что некоторые пользователи действительно проявили неопытность в этой среде и у многих из них что-то пошло не так.

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Безумные времена во всем мире требуют больше видео-конференций, но можете ли вы сказать, что разбираетесь в этом немного лучше, чем другие? Развлечения 24 собрали для вас самые забавные провалы Zoom-конференций, которые стали вирусными и которые вы никогда не захотите повторять.

Во время видео-связи можно не носить штанов, главное не вставайте.

За каждой успешной женщиной стоит муж-неудачник без штанов.

Behind every successful woman is an unsuccessful man not wearing any pants:pic.twitter.com/GZsKPsXhub — Joshing Around the Christmas Tree (@joshcarlosjosh) March 24, 2020

Или папа без футболки

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5 — Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020

Не забудьте выключить камеру и микрофон, если вы собираетесь оказаться в любом компрометирующем положении.

А если решили расслабиться под любимое видео, проверьте несколько раз, выключили ли вы камеру и микрофон.

Сложно медитировать, когда дети на домашнем обучении.

Ты кто вообще такой?