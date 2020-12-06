В этом году у нас было довольно много свободного времени, вместо того, чтобы гулять, исследовать города, встречаться с друзьями и семьей, путешествовать – мы застряли дома.

А оставшись надолго дома, мы делали все, что угодно, чтобы не сойти с ума. Мы пытались направить энергию нато, что казалось продуктивным. Этим и объясняются наши странные навыки, достижения и знания, которые мы накопили в течение года. Пользователи соцсетей поделились своими самыми удивительными достижениями за 2020 год.

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Развлечения 24 уверены, что многие из вас смогут узнать в этих делах и себя.

Я научился делать пельмени. Так что теперь это в моем списке навыков.

Узнала, как приготовить много шикарных пудингов на онлайн-курсах по выпечке. Сейчас я неравнодушна к тортам и лимонному пирогу безе, так что я чувствую, что это окупилось.

Я узнал, что можно месяцами сидеть дома с собственными детьми и не убивать друг друга

В то время как многие пекли булочки на выходных, я изучала эпохи винтажной мебели. Теперь я учусь датировать антиквариат!

Было очень приятно заниматься садоводством. Самое лучшее – это буквально есть плоды (овощи) своего труда

Я научился ездить на велосипеде на длинные дистанции, и теперь я могу проехать 130 км по большому кругу вместо того, чтобы сидеть на диване пять часов

Я прошел довольно много онлайн-курсов по философии. Теперь я гораздо умнее!

Прежде всего, я научилась больше заботиться о себе: практика йоги, медитации, правильное питание, много воды и важность сна. Если вы этого не делаете, никогда не поздно найти внутреннюю дисциплину.

Наконец начал и закончил "Улисс", после многих лет избеганий вопроса читал ли я его

В настоящее время я прохожу следующий уровень по изучению виноделия WSET

Я научился стричь кошке когти

Я сказала в начале карантина, что собираюсь научиться делать шпагат. Могу подтвердить: теперь я могу делать шпагат. Это не добавляет ценности моему резюме, но на пикниках это выглядит круто

Я научилась шить. Я сшила на Хэллоуин юбку в викторианском стиле и твидовый жилет

Я начал изучать разговорный немецкий. Ja, echt!

Я вступил в альбомный клуб: как книжный клуб, но с музыкой.

Я построил уличный бар для нашего сада, используя поддоны, которые я нашел на улице, и я очень этим горжусь

У меня два шестилетних сына, поэтому я ничего не добился: я просто пережил все это