С приходом холодов все меньше хочется выходить на улицу, и мы все чаще остаемся дома. А может, вам и хотелось бы погулять, встретиться с друзьями или сходить в кинотеатр, но не с кем, а самому - все не то.

Развлечения 24 предлагают подборку небанальных идей для домашнего отдыха. Обещаем, что не будем в миллионный раз советовать вам почитать книгу или посмотреть фильм.

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Потренируйте ум



Пазлы – отличная тренировка для мозга / Фото Unsplash

Если в течение недели вы работали физически, или интеллектуальная нагрузка вас не пугает – потренируйте свой ум. Это отличная идея, чтобы весело и полезно провести время.

Нет, это вовсе не означает, что нужно вспоминать, что такое интегралы и решать математические задачи. Существуют более приятные занятия, которые помогут поддержать ваш ум в тонусе.

Попробуйте сложить пазл, даже небольшой – начинайте с легкого, если вам не очень понравится, вы все равно сможете быстро его закончить, а если затянет – перейдете на следующий уровень. Картины для рисования по номерам – еще одна замечательная идея для тренировки мозга и глаз, кроме того, это творческое занятие прекрасно расслабляет и успокаивает. Кроме того, сейчас существуют множество приложений и интернет-ресурсов для интеллектуальных занятий – они в игровой форме предлагают решать головоломки и разгадывать загадки.

Попробуйте то, что давно хотели



Если давно хотели научиться танцевать – начинай сейчас / Фото Freepik

К сожалению, в плотном рабочем графике не всегда находится свободное время. Мы постоянно планируем какие-то новые дела и занятия, но часто забываем о них. Поэтому, если вдруг вам скучно и есть свободный час – не теряйте его.

Хотели научиться танцевать – включайте ролики на YouTube с музыкой или уроками, и начинайте двигаться. Хотели сделать перестановку дома – представьте картинку и начинайте двигать мебель. Хотели выучить новый язык – начните уже, возможно вам так понравится, что вы продолжите. Хотели напечатать фотографии – прямо сегодня выберите снимки, которые вы хотите видеть каждый день.

Приготовьте новое и необычное блюдо



Если у вас есть время на кулинарные шедевры, приготовьте что-то необычное / Фото Freepik

Каждые день мы постоянно куда-то спешим, едим и готовим то, что быстрее, а не то, что нам больше понравится. Но в выходные, особенно когда дома скучно, приготовить новое, пусть даже и непростое блюдо – отличная идея и настоящий вызов себе.

Просмотрите кулинарные книги или сайты в интернете, чтобы найти то, что вам приглянется. А возможно вы уже давно хотели приготовить что-то, например настоящий японский рамен или французское бланманже. Это может стать настоящим кулинарным приключением и создать настроение на всю неделю.

Итак, выберите блюдо и лучший рецепт, напишите список необходимых продуктов, пойдите в магазин и наконец начинайте творить. Вы займете руки и голову интересным делом, а вместе с тем порадуете себя и близких вкусным ужином.

Спланируйте отпуск



Представьте себе, как вы гуляете в стране своей мечты / Фото Freepik

Даже если ваше руководство еще не в курсе, и вы сами еще не уверены – смело выбирайте любую точку на карте и спланируйте самый лучший отпуск. Это может быть страна или город, о котором вы давно мечтаете, а может и место, куда вы случайно тыкнули пальцем с закрытыми глазами. Главное правило – не ограничивайте себя! Не думайте о бюджете, продолжительности, уместности вашего гардеробе и других мелочах.

Поищите информацию в интернете. Выберите для себя жилье и составьте списки того, куда вам обязательно нужно сходить, на что посмотреть, что попробовать, что купить и какими активностями заняться. Возможно, вы подумаете, что это бессмысленное занятие, но оно точно интересное и познавательное. К тому же, кто знает, возможно вам понравится настолько, что вы осуществите эти планы в жизнь.

Ничего не делайте



"Ничегонеделанье" – это нормально / Фото Unsplash

Если вам действительно ничего не хочется, а настроение есть только для "ничегонеделанья" – не отказывайте себе в таком удовольствии. Такие часы или даже дни, необходимые каждому из нас, чтобы перезагрузиться и набраться энергии. Поэтому не нужно ругать себя за то, что вы решили целый день пролежать на диване, листая ленту в Instagram или проспать под одеялом, закрывшись от всего мира. Прислушайтесь к своему организму, он точно знает, что вам нужно!

Замечательных выходных!