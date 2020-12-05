З приходом холодів все менше хочеться виходити на вулицю, і ми все частіше залишаємося вдома. А може, вам і хотілося б погуляти, зустрітися з друзями чи сходити в кінотеатр, але немає з ким, а самому – все не те.

Розваги 24 пропонують добірку небанальних ідей для домашнього відпочинку. Обіцяємо, що не будемо в мільйонний раз радити вам почитати книжку чи подивитись фільм.

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Потренуйте розум



Пазли – чудове тренування для мозку / Фото Unsplash

Якщо протягом тижня ви працювали фізично, або інтелектуальне навантаження вас не лякає – потренуйте свій розум. Це чудова ідея, щоб весело та корисно провести час.

Ні, це зовсім не означає, що потрібно згадувати, що таке інтеграли і розв'язувати математичні задачі. Існують набагато приємніші заняття, які допоможуть підтримати ваш розум в тонусі. Спробуйте скласти пазл, навіть невеликий – починайте з легкого, якщо вам не дуже сподобається ви все одно зможете швидко його закінчити, а якщо затягне – перейдете на наступний рівень. Картини для малювання по номерах – ще одна чудова ідея для тренування мозку та очей, окрім того, це творче заняття прекрасно розслабляє та заспокоює. Крім того, зараз існують безліч додатків та інтернет-ресурсів для інтелектуальних тренувань – вони в ігровій формі пропонують розв'язувати головоломки та розгадувати загадки.

Спробуйте те, чого давно хотіли



Якщо давно хотіли навчитися танцювати – починайте вже / Фото Freepik

На жаль, у щільному робочому графіку не завжди знаходиться вільний час. Ми постійно плануємо якість нові справи та заняття, але часто забуваємо про них. Тому, якщо раптом вам нудно і ви маєте вільну годину – не гайте її.

Хотіли навчитися танцювати – вмикайте ролики на YouTube з музикою чи уроками, і починайте рухатися. Хотіли зробити перестановку вдома – уявіть картинку та починайте рухати меблі. Хотіли вивчити нову мову – почніть вже, можливо вам так сподобається, що ви продовжите. Хотіли надрукувати фотографії – прямо сьогодні виберіть світлини, які ви хочете бачити щодня.

Приготуйте нову та незвичну страву



Якщо маєте час на кулінарні шедеври, приготуйте щось незвичне / Фото Freepik

Щодня ми постійно кудись поспішаємо, їмо та котуємо те, що буде швидше, а не те, що нам більше смакуватиме. Але у вихідні, особливо коли вдома нудно, приготувати нову, нехай навіть і непросту страву – чудова ідея та справжній виклик собі.

Перегляньте кулінарні книги або сайти в інтернеті, щоб знайти те, що вам до вподоби. А можливо ви вже давно хотіли приготувати щось, наприклад справжній японський рамен чи французьке бланманже. Це може стати справжньою кулінарною пригодою та створити настрій на цілий тиждень.

Отже, оберіть страву та найкращий рецепт, напишіть список необхідних продуктів, підіть в магазин і нарешті починайте творити. Ви займете руки та голову цікавою справою, а разом з тим потішите себе або близьких смачною вечерею.

Сплануйте відпустку



Уявіть собі як гуляєте омріяною країною / Фото Freepik

Навіть, якщо ваше керівництво ще не в курсі, та й ви самі ще не впевнені – сміливо обирайте будь-яку точку на карті й сплануйте відпустку своєї мрії. Це може бути омріяна вами країна чи місто, а може й місце, куди ви випадково показали пальцем із заплющеними очима. Головне правило – не обмежуйте себе! Не думайте про бюджет, тривалість доречність вашого гардеробі та інші дрібниці.

Пошукайте інформацію в інтернеті. Оберіть для себе житло та складіть списки того, куди вам обов'язково потрібно сходити, на що подивитися, що скуштувати, що купити і якими активностями зайнятися. Можливо, ви подумаєте, що це безглузде заняття, але воно точно цікаве та пізнавальне. До того ж хто знає, можливо вам сподобається настільки, що ви втілите ці плани в життя.

Нічого не робіть



"Нічогонеробіння" – це нормально / Фото Unsplash

Якщо справді нічого не хочеться, а настрій є тільки для "нічогонеробіння" – не відмовляйте собі у такому задоволенні. Такі години, чи навіть дні, необхідні кожному з нас, щоб перезапуститися та набратися енергії. Тому не потрібно сваритися на себе за те, що ви вирішили цілий день пролежати на дивані, гортаючи стрічку в Instagram чи проспати під ковдрою, закрившись від усього світу. Прислухайтеся до свого організму, він точно знає, що вам потрібно!

Чудових вихідних!