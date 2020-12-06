У 2020 році у нас було досить багато вільного часу, адже замість того, щоб гуляти, досліджувати міста, зустрічатися з друзями та родиною, подорожувати – ми застрягли вдома.

А залишившись надовго вдома, ми робили все, що завгодно, аби не зійти з розуму. Ми намагались скерувати енергію на те, що здавалося продуктивним. Цим і пояснюються наші дивні навички, досягнення і знання, які ми накопичили протягом року. Користувачі соцмереж поділилися своїми найбільш дивовижними досягненнями за 2020-й.

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Розваги 24 впевнені, що багато хто з вас зможе упізнати в цих справах і себе.

Я навчився робити пельмені. Так що тепер це в моєму списку навичок.

Дізналась, як приготувати багато шикарних пудингів на онлайн-курсах з випічки. Зараз я небайдужа до тортів і лимонного пирога безе, так що я відчуваю, що це окупилося.

Я дізнався, що можна місяцями сидіти вдома з власними дітьми і не вбивати один одного

У той час, як багато хто випікав булочки на вихідних, я вивчала епохи вінтажних меблів. Тепер я вчуся датувати антикваріат!

Було дуже приємно займатися садівництвом. Найкраще – це буквально їсти плоди (овочі) своєї праці

Я навчився їздити на велосипеді на довгі дистанції, і тепер я можу проїхати 130 км по великому колу замість того, щоб сидіти на дивані п'ять годин

Я пройшов досить багато онлайн-курсів з філософії. Тепер я набагато розумніший!

Перш за все, я навчилася більше піклуватися про себе: практика йоги, медитації, правильне харчування, багато води та важливість сну. Якщо ви цього не робите, ніколи не пізно знайти внутрішню дисципліну

Нарешті почав і закінчив "Улісс", після багатьох років уникань питання, чи читав я його

В даний час я проходжу наступний рівень з вивчення виноробства WSET

Я навчився стригти кішці кігті

Я сказала на початку карантину, що збираюся навчитися робити шпагат. Можу підтвердити: тепер я можу робити шпагат. Це не додає цінності моєму резюме, але на пікніках це виглядає круто

Я навчилася шити. Я пошила на Гелловін спідницю у вікторіанському стилі і твідовий жилет

Я почав вивчати розмовну німецьку. Ja, echt!

Я вступив в альбомний клуб: як книжковий клуб, але з музикою.

Я побудував вуличний бар для нашого саду, використовуючи піддони, які я знайшов на вулиці, і я дуже цим пишаюся

У мене два шестирічних сини, тому я нічого не добився: я просто пережив все це