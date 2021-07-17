OwlKitty в главной роли: в "Челюстях" Стивена Спилберга акулу заменили на кошку – забавное видео

17 июля 2021 , 19:20
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Источник:

ютуб-канал OwlKitty

Лиззи – двухлетняя кошка, сценическое имя которой OwlKitty, живет в Портленде, штат Орегон. Она снимается во всех известных любимых фильмах и телешоу.

Автор ютуб-канала OwlKitty опубликовал очередное забавное видео со своей пушистой любимицей. На этот раз кошка Лиззи сыграла главную роль в культовом фильме 1975 года "Челюсти" режиссера Стивена Спилберга.

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Обновленная версия известного триллера называется "Claws" ("Когти").

 

Взгляд изнутри: создание "киношедевра" Claws

 

Чем известна кошка OwlKitty?

Благодаря своим экспертным навыкам редактирования Тибо Чарроппин помещает свою домашнюю любимицу в главные роли известных фильмов. Десятки сцен вызывают улыбки на ее странице в инстаграм. Первый пост OwlKitty был размещен в ноябре 2018 года. У страницы более 755 тысяч подписчиков, что поддерживает славу милой кошки.

Звезда инстаграм появляется в кадрах из фильмов "Звездные войны", "Пираты Карибского моря", "Король Лев" и "Гарри Поттер". Многие считают, что она улучшает эти известные фильмы.

 

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Автор: Тата Шаргородська