Годзилла против Котика: в трейлере нового фильма Конга заменили на известную кошку
Пародию на новый фильм "Годзилла против Конга" опубликовали на ютуб-канале OwlKitty. В ролике одну из главных ролей сыграла известная кошка по имени Совенок.
Источник:ютуб-канал OwlKitty
Авторы ютуб-канала OwlKitty считают, что их кошка должна быть в каждом известном фильме или телешоу. И пока фильм "Годзилла против Конга" не вышел на широкие экраны, кошку Лиззи добавили в трейлер ленты.
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В трейлере Конга заменили на кошечку, которая и воевала с гигантским ящером.
Это наш единственный шанс, его нельзя упустить. Нам нужна OwlKitty. Она нужна всему миру, чтобы предотвратить угрозу,
– говорится в описании к видео.
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