Автор ютуб-каналу OwlKitty опублікував чергове кумедне відео зі своєю пухнастою улюбленицею. Цього разу кішка Ліззі зіграла головну роль у культовому фільмі 1975 року "Щелепи" режисера Стівена Спілберга.

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Оновлена версія відомого трилера називається "Claws" ("Кігті").

Погляд зсередини: створення "кіношедевру" Claws

Чим відома кішка OwlKitty?

Завдяки своїм експертним навичкам редагування Тібо Чарроппін поміщає свою домашню улюбленицю в головні ролі відомих фільмів. Десятки сцен викликають усмішки на її сторінці в



Зірка інстаграм з'являється в кадрах з фільмів "Зоряні війни", "Пірати Карибського моря", "Король Лев" і "Гаррі Поттер". Багато хто вважає, що вона покращує ці відомі фільми. Завдяки своїм експертним навичкам редагування Тібо Чарроппін поміщає свою домашню улюбленицю в головні ролі відомих фільмів. Десятки сцен викликають усмішки на її сторінці в інстаграм . Перший пост OwlKitty був розміщений в листопаді 2018 року. У сторінки понад 755 тисяч підписників, що підтримує славу милої кішки.Зірка інстаграм з'являється в кадрах з фільмів "Зоряні війни", "Пірати Карибського моря", "Король Лев" і "Гаррі Поттер". Багато хто вважає, що вона покращує ці відомі фільми.

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