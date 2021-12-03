Хотел обмануть систему

50-летний итальянец полагал, что таким образом ему удастся получить зеленый паспорт без фактической вакцинации. Но обман не сработал.

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Мужчина заполнил анкету и подписал информационное согласие, а затем спустил рукав рубашки, ожидая укол. Хотя силиконовая дельтовидная мышца была очень похожа на настоящую, на цвет и на ощупь она отличалась от настоящей кожи. Медсестра заподозрила неладное и попросила пациента снять рубашку, чтобы увидеть руку полностью . Здесь и открылось его мошенничество.

Мужчина пытался уговорить медработников закрыть глаза на эту ситуацию и не афишировать ее, но они все же вызвали полицию. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и обещали передать дело в прокуратуру.

По словам главы региона Пьемонт Альберто Чирио, этот случай можно было бы назвать смешным, если бы речь не шла о пандемии и человеческих жизнях. В то время когда врачи без устали работают, чтобы преодолеть эпидемию, есть люди, которые решают жульничать и подвергать опасности себя и других. Этот пример должен стать показательным всем, кто захочет обмануть систему и показать, что мошенники будут отвечать за свои поступки по справедливости.

Глава Пьемонта Альберто Чирио осудил поступок мошенника / Скриншот из видеообращения в фейсбуке

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Текст публикации Альберто Чирио

Прошлой ночью в Бьелле, в один из наших центров вакцинации пришел пятидесятилетний мужчина с "фальшивой рукой" (силиконовой дельтовидной мышцей), думая, что он может обмануть медработников, обойти систему и получить Green Pass без вакцины. Хотя силиконовая аппликация была очень похожа на настоящую кожу, цвет и тактильные ощущения вызывали подозрение у медработника, попросившего мужчину показать всю руку. Субъект пытался убедить оператора закрыть на это глаза. Вместо этого о нем сообщили карабинерам, а ASL также сообщит об этом деле в прокуратуру.