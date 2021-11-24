Крис Галера – 33-летняя модель нижнего белья и влиятельная женщина из Бразилии. В сентябре 2021 года женщина вышла замуж за саму себя. На такой шаг она пошла, чтобы проповедовать "любовь к себе".

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Свадьба состоялась в лучших традициях: Крис Галера сфотографировалась в свадебном платье с букетом на фоне церкви.

Да, люди, это правда! Я попала на волну сологамии и решила выйти замуж. Я праздную свою любовь к себе и хочу вдохновить других женщин повысить свою самооценку! Вы когда-нибудь задумывались, приживается ли эта мода?! Я получаю тысячи сообщений от мужчин и женщин со всего мира, которые хотят жениться на мне. Обидно, потому что я не собираюсь расставаться с собой в ближайшее время,

– написала в своем инстаграме модель в день бракосочетания.



Бразильянка, которая женилась сама на себе, развелась через три месяца / Фото из инстаграма Cris Galêra

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Однако идеальный брак длился недолго – чуть больше двух месяцев. Как заявила модель, она "кое-кого" встретила, влюбилась и была вынуждена расстаться с собой.

Я была счастлива в этом браке и поверила в любовь, однако встретила одного особенного человека,

– объясняет развод с собой девушка.

​Бразильянка, которая женилась сама на себе, развелась через три месяца / Фото из инстаграма Cris Galêra

К слову. Сологамия – тенденция, когда одинокие люди, чтобы обрести счастье, женятся без партнера.