С футболистом Баварии Кингсли Команом произошел досадный случай. Перед игрой в столице Украины с Динамо он прибыл в расположение Баварии в неподобающем виде. Поэтому его участие в матче было под угрозой.

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Коман приехал в аэропорт Мюнхена без своего костюма премьер-класса, в которых должна путешествовать команда. Поэтому футболист не мог полететь в Киев, ведь дресс-код является обязательным для всех игроков Баварии во время путешествий.

Однако футболиста спасла его возлюбленная Сабрина, которая в июне родила ему сына. Она мгновенно (как принц на белом коне) приехала на Mercedes G-Class, припарковалась за клубным автобусом и передала одежду Кингсли. Мужчине понадобилось совсем немного времени для перевоплощения – через несколько минут он появилась в деловом костюме, галстуке и туфлях.



Футболист Баварии едва не опоздал на игру с Динамо из-за дресс-кода / Фото Bild

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После этого француз вовремя и в правильном наряде смог спокойно подняться на борт самолета и отправиться на игру в Киев.



Футболист Баварии едва не опоздал на игру с Динамо из-за дресс-кода / Фото Bild