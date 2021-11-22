Коллекция кроссовок Superstar от Adidas расширяется. Новая модель популярной линейки обуви выполнена в стилистике кота Снежка из анимационного сериала "Симпсоны".

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Изображение новой продукции от Adidas показывают, что обувь не сильно отличается от внешности мультяшной кошки. Однако от оригинальных кроссовок осталась лишь подошва.

Кроссовки выполнены в стиле морды кота – с большими зелеными глазами, розовым носом, усами и ртом. Снаружи кеды пушистые и мягкие, а дизайн дополнен ушами и хвостом на пятке вместе с красным язычком, вдохновленным кошачьим ошейником.

Adidas представила новые кеды в стиле кота Снежка из "Симпсонов" / Фото Hypebeast



Adidas представила новые кеды в стиле кота Снежка из "Симпсонов" / Фото Hypebeast

Adidas представила новые кеды в стиле кота Снежка из "Симпсонов" / Фото Hypebeast

Adidas представила новые кеды в стиле кота Снежка из "Симпсонов" / Фото Hypebeast

Adidas представила новые кеды в стиле кота Снежка из "Симпсонов" / Фото Hypebeast

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Adidas представила новые кеды в стиле кота Снежка из "Симпсонов" / Фото Hypebeast

Adidas представила новые кеды в стиле кота Снежка из "Симпсонов" / Фото Hypebeast

Ожидается, что обувь поступит в продажу в ближайшие недели, однако официальная цена пока неизвестна.