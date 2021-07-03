Совместная работа Adidas и M&M's представляет собой баскетбольную модель 1984 года из архивов Adidas. При создании обуви дизайнеры вдохновлялись фирменными конфетами и персонажами M&M's.

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Новые кроссовки представлены в шести цветах: желтые, красные, синие, зеленые, оранжевые и серые. Обувь будет иметь шесть цветных символов и будет упакована в специальные коробки желто-коричневого цвета, напоминающие упаковку Peanut M&M's. Кроме того, каждая пара дополнится специальными стельками с изображением соответствующих персонажей-конфет, в зависимости от выбранного цвета кроссовок.



Adidas представила коллаборацию с M&M's / Фото Sneaker News



Adidas показал новые кроссовки / Фото Sneaker News



Adidas в сотрудничестве с M&M's показала серию совместных кроссовок / Фото Sneaker News



Обувь отсылает к культовым конфетам / Фото Sneaker News



Серия представлена в шести цветах / Фото Sneaker News



Дизайнеры вдохновлялись конфетами и персонажами M&M's / Фото Sneaker News



Изготовили даже разные стельки / Фото Sneaker News

Первая партия ярких кроссовок будет доступна с 15 октября, следующая – в ноябре. Стоимость одной пары – 140 долларов.

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