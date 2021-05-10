По предварительным данным кроссовки модели Xbox x Adidas Forum Tech Boost будут изготавливать из синтетической кожи и сетки. Они будут черными с зелеными элементами в стиле Xbox Series X и логотипом Xbox в верхней части. Кроссовки получат подошву с фирменной амортизацией Boost.

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Предварительный дизайн новых кроссовок от Adidas и Microsoft / Иллюстрация Adidas

Также сообщается, что обувь будут поставлять в черно-зеленых коробках с логотипами Xbox и Adidas. Однако, все это лишь предварительные разработки кроссовок, поэтому их вид и упаковка могут быть другими.

Предполагается, что промо-версию Adidas x Xbox Forum Tech Boost выпустят в июне 2021 года. Позже большая партия новых моделей появится в октябре и ноябре. Кроме того, массовое производство этих кроссовок запланировано на 2022 год.

Информации о цене новых кроссовок Adidas x Xbox пока что нет.