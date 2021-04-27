Кроссовки Канье Уэста Nike Air Yeezy 1 ушли с молотка на аукционе Sotheby's по впечатляющей цене. Они стали самыми дорогими кроссовками в истории и первой парой, которая стоила более 1 миллиона долларов.

Кроссовки купила компания Rares, которая занимается скупкой и перепродажей редкой обуви. Она заплатила за Nike Air Yeezy 1 Канье Уэста 1,8 миллиона долларов (50,1 миллиона гривен).

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Мы хотим разделить с вами этот исторический момент,

– написали в инстаграме Rares.

О кроссовках Канье Уэста

Nike Air Yeezy 1 создал дизайнер Марк Смит эксклюзивно для Канье Уэста. В 2008 году певец выступал в них на церемонии Грэмми – тогда он выполнил 2 своих хита и получил 4 награды.

Выступление Канье Уэста на Грэмми-2008: видео

На аукционе Sotheby's кроссовки продавал коллекционер Райан Чанг. Стартовая цена этого лота составила 1 миллион долларов (27,8 миллиона гривен), но эксперты прогнозировали, что его продадут дороже. Они не ошиблись, ведь конечная стоимость кроссовок почти вдвое превзошла первоначальную.

Как выглядят кроссовки Канье Уэста за 1,8 миллиона долларов / Фото Sotheby's