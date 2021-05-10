За попередніми даними кросівки моделі Xbox x Adidas Forum Tech Boost виготовлятимуть із синтетичної шкіри та сітки. Вони будуть чорними із зеленими елементами у стилі Xbox Series X та логотипом Xbox у верхній частині. Кросівки отримають підошву із фірмовою амортизацією Boost.

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Попередній дизайн нових кросівок від Adidas і Microsoft / Ілюстрація Adidas

Також повідомляють, що взуття поставлятимуть у чорно-зелених коробках з логотипами Xbox і Adidas. Проте, усе це лише попередні розробки кросівок, а тому їх вигляд та пакування можуть бути іншими.