Колекція кросівок Superstar від Adidas розширюється. Нова модель популярної лінійки взуття виконана в стилістиці кота Сніжка з анімаційного серіалу "Сімпсони".

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Зображення нової продукції від Adidas показують, що взуття не сильно відрізняється від зовнішності мультяшної кішки. Проте від оригінальних кедів залишилася лише підошва.

Кросівки виконані у стилі морди кота – з великими зеленими очима, рожевим носом, вусами і ротом. Зовні кеди пухнасті та м'які, а дизайн доповнений вухами та хвостом на п'яті разом з червоним язичком, натхненним котячим нашийником.



Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast



Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast



Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast



Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast



Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast

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Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast



Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast

Очікується, що взуття надійде у продаж в найближчі тижні, проте офіційна ціна поки невідома.