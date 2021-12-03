Хотів обманути систему

50-річний італієць думав, що таким чином йому вдасться отримати зелений паспорт без фактичної вакцинації. Але обман не спрацював.

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Чоловік заповнив анкету та підписав інформаційну згоду, а тоді спустив рукав сорочки, очікуючи на укол. Хоча силіконовий дельтоподібний м'яз був дуже подібним на справжній, на колір та дотик він відрізнявся від справжньої шкіри. Медсестра запідозрила неладне та попросила пацієнта зняти сорочку, щоб побачити руку повністю. Тут і викрилося його шахрайство.

Чоловік намагався вмовити медпрацівників закрити очі на цю ситуацію та не афішувати її, але вони все ж викликали поліцію. Йому висунули звинувачення у шахрайстві та обіцяли передати справу до прокуратури.

За словами голови регіону П'ємонт Альберто Чиріо, цей випадок можна б було назвати смішним, якби не йшлося про пандемію та людські життя. У той час коли лікарі невтомно працюють, аби подолати епідемію, є люди, які вирішують шахраювати й наражати на небезпеку себе та інших. Цей приклад має стати показовим для усіх, хто захоче обдурити систему та показати, що шахраї відповідатимуть за свої вчинки за справедливістю.

Голова П'ємонту Альберто Чиріо засудив вчинок шахрая / Скриншот з відеозвернення у фейсбуці

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Текст публікації Альберто Чиріо

Минулої ночі в Б'єллі, в один з наших центрів вакцинації прийшов п’ятдесятирічний чоловік з "фальшивою рукою" (силіконовим дельтоподібним м'язом), думаючи, що він може обдурити медпрацівників, обійти систему та отримати Green Pass без вакцини. Хоча силіконова аплікація була дуже схожа на справжню шкіру, колір і тактильні відчуття викликали підозру у медпрацівника, який попросив чоловіка показати всю руку. Суб’єкт намагався переконати оператора закрити на це очі. Натомість про нього повідомили карабінерів, а ASL також повідомить про цю справу до прокуратури.

Випадок межує зі смішним, за винятком того, що ми говоримо про жест, неприйнятний перед обличчям жертви, яку ми вимушені платити людськими життями та соціальними і економічними витратами. Оперативність і майстерність оператора зруйнували плани цього чоловіка, який тепер відповідатиме за скоєне. З іншого боку, ми дякуємо усім медикам, які місяцями безперервно беруть участь у кампанії вакцинації, починаючи з тих, хто працював вчора ввечері в Б'єллі.