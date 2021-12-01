Tan Hill Inn – найвищий паб у Великій Британії і більшість часу закритий через погану погоду. Він розташований на висоті 528 метрів над рівнем моря в Йоркшир-Дейлз – височині Пеннінскіх гір.

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У п'ятницю, 26 листопада, до закладу завітало понад пів сотні відвідувачів, щоб послухати триб'ют-концерт гурту Oasis. Проте через шторм "Арвен" їм прийшлося затриматися довше, ніж вони розраховували. Гості продовжили своє перебування після того, як сніг перекрив дороги та обірвав лінії електропередач. І хоча при пабі Tan Hill Inn є готель, місця в ньому вистачило не всім, тож деяким відвідувачам довелося ночувати прямо в залі закладу.

Щоб гостям не було нудно, персонал Tan Hill Inn організував перегляд фільмів та вечір вікторин – вони весело проводили час під пиво і караоке. Їх також розважав кавер-гурт Oasis, який разом з усіма застряг в пабі після свого виступу в п'ятницю ввечері.

Це було чудово. Всі були в хорошому настрої. Гості подружилися один з одним, і стали справжньою сім'єю. Одна жінка навіть сказала, що не хоче їхати звідси,

– розповіла Нікола Таунсенд.



Десятки туристів на три дні застрягли у найвищому пабі Великої Британії / Фото BBC

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Десятки туристів на три дні застрягли у найвищому пабі Великої Британії / Фото BBC

Як тільки дороги розчистили від снігу, люди змогли роз'їхатися по домівках.