Tan Hill Inn – самый высокий паб в Великобритании и большую часть времени закрыт из-за плохой погоды. Он расположен на высоте 528 метров над уровнем моря в Йоркшир-Дейлз – возвышенности Пеннинских гор.

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В пятницу, 26 ноября, в заведение пришло более полусотни посетителей, чтобы послушать трибьют-концерт группы Oasis. Однако из-за шторма "Арвен" им пришлось задержаться дольше, чем они рассчитывали. Гости продлили свое пребывание после того, как снег перекрыл дороги и оборвал линии электропередач. И хотя при пабе Tan Hill Inn есть отель, места в нем хватило не всем, поэтому некоторым посетителям пришлось ночевать прямо в зале питейного заведения.

Чтобы гостям не было скучно, персонал Tan Hill Inn организовал просмотр фильмов и вечер викторин – они весело проводили время под пиво и караоке. Их также развлекала кавер-группа Oasis, которая вместе со всеми застряла в пабе после своего выступления в пятницу вечером.

Это было здорово. Все были в хорошем настроении. Гости подружились друг с другом, и стали настоящей семьей. Одна женщина даже сказала, что не хочет уезжать отсюда,

– рассказала Никола Таунсенд.



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