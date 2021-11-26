На носі зимові свята – саме час заряджатися святковим настроєм. Тож Apple випустила свій щорічний святковий короткометражний фільм. На своєму каналі в ютубі компанія опублікувала одну з найчудовіших різдвяних історій "Saving Simon" ("Порятунок Саймона").

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Ролик був повністю знятий на iPhone 13 Pro голлівудськими режисерами Айваном Райтманом і його сином Джейсоном.

Думка про те, що ви можете просто взяти свій телефон і почати знімати фільм, приводить мене в захват. Цей пристрій для розповідей історій просто лежить у вас в кишені. Це дозволяє кожному побачити історії з інших культур, що зближує нас усіх,

– сказав Джейсон Райтман.

У трихвилинному відео показали, як маленька дівчинка і її сім'я намагаються протягом року докласти героїчних зусиль, щоб врятувати сніговика Саймона.

Порятунок Саймона: дивитись онлайн

Згодом планують представити 60-секундну версію короткометражного фільму, яка буде транслюватися в ефірі і на онлайн-телебаченні, та 6-ти і 15-тисекундні варіанти для соціальних мереж і діджитал технологій.

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На своєму каналі Apple також опублікувала відео "створення". У ньому йде мова про технології, що використовуються для поліпшення можливостей створення відео iPhone, таких як фільтри ND, прикріплені лінзи та тримачі телефонів.

Порятунок Саймона – за кадром: дивитись онлайн

Айван Райтман відомий тим, що зняв перші дві частини "Мисливців на привидів", а його син Джейсон зняв нову частину – "Мисливці на привидів: З того світу". Показ останнього стартував на великих екранах 18 листопада 2021 року.