Как Николь Кидман и Том Круз встретили доктора Стрэнджа: DeepFake-видео

31 января 2022 , 06:40
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Источник:

ютуб-канал stryder HD

На ютуб-канале stryder HD опубликовали новое DeepFake-видео. В эпизоде из ленты "Мстители: Война бесконечности" доктор Стрэндж встретил Тома Круза в роли Железного человека.

В новом ролике автор ютуб-канала stryder HD с помощью технологии DeepFake заменил лицо Роберта Дауни-младшего, который сыграл Тони Старка, на лицо Тома Круза. Кроме того, в этом видео в роли Пеппер Поттс, которую сыграла Гвинет Пэлтроу, предстала Николь Кидман.

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Этой работой stryder HD пытался показать "Доктора Стрэнджа: в Мультивселенной безумия", где известный маг встретится с альтернативными вариантами Старка и Поттс из другой реальности.

 

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Автор: Тата Шаргородська