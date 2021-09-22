Ни шагу на кухню: 15 эпичных фото людей, которые потерпели кулинарное фиаско, но рассмешили сеть
Источник:Reddit
Базовые навыки кулинарии должны быть у каждого, но неудачи на кухне случаются даже с шеф-поварами. Обычно в таких фиаско стыдно признаваться даже самым близким, однако иногда все выглядит настолько абсурдно, что люди делятся своими провалами в сети.
Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото из соцсетей с самыми эпичными кухонными фейлами. Они доказывают, что от неудачи не застрахован абсолютно никто, и это не повод сдаваться и навсегда забывать о приготовлении вкусных блюд.
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"Отвернулся на минуту, а она уже сходила в туалет на 20 чашек сырого риса"
Фото Reddit / TheLoxFox
"Моя жена хранит собачий корм рядом с кофейными зернами. Угадайте, что я сделал сегодня в 5:30 утра"
Фото Reddit / Chaosbutters87
"Шеф-повар, вы сделали все, что смогли"
Фото Reddit / CrystalProtocol
"Видите эти яйца? Они должны быть в этих пирогах. Я сделал 2 круга горячего масляного шоколадного мусора"
Фото Reddit / themattcrumb
"Я наконец сделал красивый пирог, а потом опрокинул на него свой кактус"
Фото Reddit / fabuji
"Я приготовила печенье с мухой"
Фото Reddit / ComfyInDots
"Мама моего друга думала, что круассаны закручиваются во время выпекания"
Фото Reddit / Papaspartan05
"Пицца, похожая на лаву"
Фото Reddit / 1115_clkura
"Вы когда-нибудь думали, что будет, если приготовить замороженный круассан в микроволновке? Больше не думайте"
Фото Reddit / the_highway_skyline
"Похоже, я купил обычные пакеты вместо рукава для выпечки"
Фото Reddit / jesseburns
"Всегда внимательно смотрите на этикетки"
Фото Reddit / IsThisDamnNameTaken
"Хотел заказать пиццу, но убедил себя купить продукты и приготовить ужин. Зачем я вообще стараюсь?"
Фото Reddit / bramblejamslam
"Забыл, что в духовке был пирог"
Фото Reddit / TrueLexatom
"Торт, для приготовления которого пошел час. По крайней мере он не слишком сухой"
Фото Reddit / aerlindyl
"Думаю, что сегодня закажу ужин"
Фото Reddit / panicsatdiscos
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