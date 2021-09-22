Розваги 24 підготували для вас добірку фото із соцмереж з найбільш епічними кухонними фейлами. Вони доводять, що від невдачі не застрахований абсолютно ніхто, і це не привід здаватися та назавжди забувати про приготування смачних страв.
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"Відвернувся на хвилину, а вона вже сходила в туалет на 20 чашок сирого рису"
Фото Reddit / TheLoxFox
"Моя дружина зберігає собачий корм поруч із кавовими зернами. Вгадайте, що я зробив сьогодні о 5:30 ранку"
Фото Reddit / Chaosbutters87
"Шеф-кухарю, ви зробили все, що змогли"
Фото Reddit / CrystalProtocol
"Бачите ці яйця? Вони мали бути у цих пирогах. Я зробив 2 кружечки гарячого масляного шоколадного сміття"
Фото Reddit / themattcrumb
"Я нарешті зробив красивий пиріг, а потім перекинув на нього свій кактус"
Фото Reddit / fabuji
"Я приготувала печиво з мухою"
Фото Reddit / ComfyInDots
"Мама мого друга думала, що круасани закручуються під час випікання"
Фото Reddit / Papaspartan05
"Піца, схожа на лаву"
Фото Reddit / 1115_clkura
"Ви коли-небудь думали, що буде, якщо приготувати заморожений круасан у мікрохвильовці? Більше не думайте"
Фото Reddit / the_highway_skyline
"Схоже, я купив звичайні пакети замість рукава для випікання"
Фото Reddit / jesseburns
"Завжди уважно дивіться на етикетки"
Фото Reddit / IsThisDamnNameTaken
"Хотів замовити піцу, але переконав себе купити продукти і приготувати вечерю. Навіщо я взагалі намагаюся?"
Фото Reddit / bramblejamslam
"Забув, що у духовці був пиріг"
Фото Reddit / TrueLexatom
"Торт, на приготування якого пішла година. Принаймні він не занадто сухий"
Фото Reddit / aerlindyl
"Думаю, що сьогодні замовлю вечерю"
Фото Reddit / panicsatdiscos
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