Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото из соцсетей с самыми эпичными кухонными фейлами. Они доказывают, что от неудачи не застрахован абсолютно никто, и это не повод сдаваться и навсегда забывать о приготовлении вкусных блюд.

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"Отвернулся на минуту, а она уже сходила в туалет на 20 чашек сырого риса"

Фото Reddit / TheLoxFox

"Моя жена хранит собачий корм рядом с кофейными зернами. Угадайте, что я сделал сегодня в 5:30 утра"

Фото Reddit / Chaosbutters87

"Шеф-повар, вы сделали все, что смогли"

Фото Reddit / CrystalProtocol

"Видите эти яйца? Они должны быть в этих пирогах. Я сделал 2 круга горячего масляного шоколадного мусора"

Фото Reddit / themattcrumb

"Я наконец сделал красивый пирог, а потом опрокинул на него свой кактус"

Фото Reddit / fabuji

"Я приготовила печенье с мухой"

Фото Reddit / ComfyInDots

"Мама моего друга думала, что круассаны закручиваются во время выпекания"

Фото Reddit / Papaspartan05

"Пицца, похожая на лаву"

Фото Reddit / 1115_clkura

"Вы когда-нибудь думали, что будет, если приготовить замороженный круассан в микроволновке? Больше не думайте"

Фото Reddit / the_highway_skyline

"Похоже, я купил обычные пакеты вместо рукава для выпечки"

Фото Reddit / jesseburns

"Всегда внимательно смотрите на этикетки"

Фото Reddit / IsThisDamnNameTaken

"Хотел заказать пиццу, но убедил себя купить продукты и приготовить ужин. Зачем я вообще стараюсь?"

Фото Reddit / bramblejamslam

"Забыл, что в духовке был пирог"

Фото Reddit / True Lexatom

"Торт, для приготовления которого пошел час. По крайней мере он не слишком сухой"

Фото Reddit / aerlindyl

"Думаю, что сегодня закажу ужин"

Фото Reddit / panicsatdiscos

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