На развлекательном портале Reddit есть отдельный подраздел Tech Support Gore, где работники техподдержки публикуют фото едва ли не самых ужасных и странных случаев в их практике. Эти фотографии доказывают, что на работе они переживают настоящий ад, и самое малое, что мы можем для них сделать – это лучше обходиться со своей техникой.

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"По крайней мере там никого не было, когда это произошло"

Фото Reddit / iRepairFox

"Можете ли вы восстановить данные?"

Фото Reddit / Spore-Gasm

"Проверьте, пожалуйста, динамик. Он играет как-то тихо"

Фото Reddit / Qeelin7

"Почему внутри моего планшета была подушка?"

Фото Reddit / FluffyMuffin8p

"Дедушка решил, что гнездо для наушников было отверстием для винта"

Фото Reddit / endmethanks

"У моего клиента треснуло стекло на телефоне, и он решил оторвать его, чтобы не замечать трещину"

Фото Reddit / Ferbel

"Мой обогреватель прекратил работать"

Фото Reddit / Majahzi

"Компьютер вдруг выключился и больше не включается"

Фото Reddit / Rennsport_Dota

"Кто-то должен сказать им, что это не сенсорный экран"

Фото Reddit / benjo1989

"Он очень шумит"

Фото Reddit / ako_123

"Мне нужно было куда-то поставить свечу"

Фото Reddit / kjb0419

"Наш сканер перестал работать, и я не могу снова его подключить"

Фото Reddit / Almightydirtyjake

"Игла и стог сена"

Фото Reddit / HumptysRevenge

"Пользователь вылил кофе на свой ноутбук и поставил его в духовку, чтобы высушить"

Фото Reddit / smarthawk

"До и после"

Фото Reddit / senorlusiola

Еще больше фото Не делайте так: работники техподдержки показали наихудшие случаи, которые случались на работе