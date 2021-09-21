На развлекательном портале Reddit есть отдельный подраздел Tech Support Gore, где работники техподдержки публикуют фото едва ли не самых ужасных и странных случаев в их практике. Эти фотографии доказывают, что на работе они переживают настоящий ад, и самое малое, что мы можем для них сделать – это лучше обходиться со своей техникой.
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"По крайней мере там никого не было, когда это произошло"
Фото Reddit / iRepairFox
"Можете ли вы восстановить данные?"
Фото Reddit / Spore-Gasm
"Проверьте, пожалуйста, динамик. Он играет как-то тихо"
Фото Reddit / Qeelin7
"Почему внутри моего планшета была подушка?"
Фото Reddit / FluffyMuffin8p
"Дедушка решил, что гнездо для наушников было отверстием для винта"
Фото Reddit / endmethanks
"У моего клиента треснуло стекло на телефоне, и он решил оторвать его, чтобы не замечать трещину"
Фото Reddit / Ferbel
"Мой обогреватель прекратил работать"
Фото Reddit / Majahzi
"Компьютер вдруг выключился и больше не включается"
Фото Reddit / Rennsport_Dota
"Кто-то должен сказать им, что это не сенсорный экран"
Фото Reddit / benjo1989
"Он очень шумит"
Фото Reddit / ako_123
"Мне нужно было куда-то поставить свечу"
Фото Reddit / kjb0419
"Наш сканер перестал работать, и я не могу снова его подключить"
Фото Reddit / Almightydirtyjake
"Игла и стог сена"
Фото Reddit / HumptysRevenge
"Пользователь вылил кофе на свой ноутбук и поставил его в духовку, чтобы высушить"
Фото Reddit / smarthawk
"До и после"
Фото Reddit / senorlusiola
Еще больше фото Не делайте так: работники техподдержки показали наихудшие случаи, которые случались на работе