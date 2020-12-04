Не делайте так: работники техподдержки показали наихудшие случаи, которые случались на работе
Технологии и гаджеты стали неотьемлемой частью жизни. Несмотря на то, что все мы знаем, как и чем правильно пользоваться – неприятные случаи могут случиться с каждым. Тогда на помощь приходят работники службы технической поддержки и сервисных центров. Смотря на эти фото, можно с уверенностью сказать, что у этих людей железные нервы.
Пользователи Reddit публикуют фото, от которых пошатнется даже самая стабильная нервная система технического работника.
Читайте также: Сайты, о которых вы могли не слышать: люди делятся крутыми, но недооцененными ресурсами в сети
"4 часа спустя"
"Я сказал: "Положите его в рис", а не "Положите рис в него""
"Клавиатура после 10 лет использования"
"Поломался зажим? Нет проблем"
"Просто подожгите это"
"Один из моих клиентов купил новый телефон, но сохранил старое защитное стекло"
"Немецкий T-Mobile нашел 3 змеи внутри своего сетевого блока"
"Клиент пришел с жалобой на то, что его компьютер не включается. Вот так он его использует"
"Самая грязная мышка, которую я когда-нибудь видел. Нет, это не пыль, это – масло"
"Кажется, стало слишком жарко"
"Доставка компьютеров стоимостью несколько тысяч долларов без какой-либо упаковки"
"С нашим принтером что-то не так"
"Этот телефон перегревается, часто выключается и странно пахнет. Почему?"
"После двух дней устранения неполадок, они решили его просто перевернуть его"
"Клиент пользовался этим ноутбуком несколько недель"
"Крепления для роутера от моего папы"
"Брат хотел беспроводную мышку, а мой ребенок решил воплотить его желание в жизнь"
"Прекрасный способ дать ногам отдохнуть"
"Мы были в школьной поездке. На фото 6 электрических переносок для 70 людей"
"Клиент забыл, что оставил ноутбук на капоте автомобиля, и двинулся с места. Он хочет, чтобы я как-то это исправил"
"Можно устроить барбекю"
"Их просверлили прямо в аккумулятор"
"Я пришел в ресторан, чтобы устранить неполадки с интернетом"
"Я пытался использовать старый блок в качестве стула"
"Удивительно, но он все еще работает"
Поделиться новостью
Выбор редакции