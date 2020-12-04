Технологии и гаджеты стали неотьемлемой частью жизни. Несмотря на то, что все мы знаем, как и чем правильно пользоваться – неприятные случаи могут случиться с каждым. Тогда на помощь приходят работники службы технической поддержки и сервисных центров. Смотря на эти фото, можно с уверенностью сказать, что у этих людей железные нервы.

Пользователи Reddit публикуют фото, от которых пошатнется даже самая стабильная нервная система технического работника. Читайте также: Сайты, о которых вы могли не слышать: люди делятся крутыми, но недооцененными ресурсами в сети "4 часа спустя" "Я сказал: "Положите его в рис", а не "Положите рис в него"" "Клавиатура после 10 лет использования" "Поломался зажим? Нет проблем" "Просто подожгите это" "Один из моих клиентов купил новый телефон, но сохранил старое защитное стекло" "Немецкий T-Mobile нашел 3 змеи внутри своего сетевого блока" "Клиент пришел с жалобой на то, что его компьютер не включается. Вот так он его использует" "Самая грязная мышка, которую я когда-нибудь видел. Нет, это не пыль, это – масло" "Кажется, стало слишком жарко" "Доставка компьютеров стоимостью несколько тысяч долларов без какой-либо упаковки" "С нашим принтером что-то не так" "Этот телефон перегревается, часто выключается и странно пахнет. Почему?" "После двух дней устранения неполадок, они решили его просто перевернуть его" "Клиент пользовался этим ноутбуком несколько недель" "Крепления для роутера от моего папы" "Брат хотел беспроводную мышку, а мой ребенок решил воплотить его желание в жизнь" "Прекрасный способ дать ногам отдохнуть" "Мы были в школьной поездке. На фото 6 электрических переносок для 70 людей" "Клиент забыл, что оставил ноутбук на капоте автомобиля, и двинулся с места. Он хочет, чтобы я как-то это исправил" "Можно устроить барбекю" "Их просверлили прямо в аккумулятор" "Я пришел в ресторан, чтобы устранить неполадки с интернетом" "Я пытался использовать старый блок в качестве стула" "Удивительно, но он все еще работает"