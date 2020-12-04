Технології та гаджети стали невід'ємною частиною життя. Не дивлячись на те, що усі ми начебто знаємо як і чим потрібно користуватися – неприємні випадки можуть трапитися з кожним. Тоді на допомогу приходять працівники служби технічної підтримки та сервісних центрів. Дивлячись на ці фото, можна з впевненістю сказати, що ці люди мають залізні нерви.

Користувачі Reddit публікують фото, від яких похитнеться найстабільніша нервова система технічного працівника. Читайте також: Сайти, про які ви могли не чути: люди діляться крутими, але недооціненими ресурсами в мережі "4 години потому" "Я сказав: "Покладіть його в рис", а не "Покладіть рис в нього"" "Клавіатура після 10 років користування" "Зламався затискач? Немає проблем" "Просто підпаліть це" "Один з моїх клієнтів придбав новий телефон, але зберіг старе захисне скло" "Німецький T-Mobile знайшов 3 змії всередині свого мережевого блоку" "Клієнт прийшов зі скаргою на те, що його комп'ютер не вмикається. Ось так він його використовує" "Найбрудніша мишка, яку я коли-небудь бачив. Ні, це не пил, це – мастило" "Здається, стало занадто гаряче" "Доставка комп'ютерів вартістю декілька тисяч доларів без будь-якого упакування" "З нашим принтером щось не так" "Цей телефон перегрівається, часто вимикається та дивно пахне. Чому?" "Після двох днів усунення неполадок, вони вирішили просто перевернути його" "Клієнт користувався цим ноутбуком протягом декількох тижнів" "Кріплення для роутера від мого тата" "Брат хотів безпровідну мишку, а моя дитина вирішила втілити його бажання в життя" "Прекрасний спосіб дати ногам відпочити" "Ми були у шкільній поїздці. На фото 6 електричних переносок для 70 людей" "Клієнт забув, що залишив ноутбук на капоті автомобіля, і рушив з місця. Він хоче, щоб я якось це виправив" "Можна влаштувати барбекю" "Їх просвердлили прямо в акумулятор" "Я прийшов до ресторану, щоб усунути неполадки з інтернетом" "Я намагався використовувати старий блок як стілець" "Дивовижно, але він досі працює"