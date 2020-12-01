Надіслати собі листа у майбутнє, обрати фільм, в якому не помирають собаки, та відшукати слово, яке крутиться на кінчику язика – усе це і набагато більше допоможуть зробити сайти з добірки.

У користувачів Reddit запитали: "Якими крутими, але недооціненими сайтами ви користуєтесь?". За чотири дні на ресурсі з'явилося 13 тисяч відповідей. Розваги 24 обрали для своїх читачів найкращі та найцікавіші з них.

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Для меломанів та кіноманів



Як обрати фільм та де слухати радіо / Фото Freepik

imslp.org – містить бібліотеку нот класичної музики;

містить бібліотеку нот класичної музики; radio.garden – надає доступ до усіх радіостанцій світу;

– надає доступ до усіх радіостанцій світу; asoftmurmur.com – медіатека фонових звуків дощу, вітру, вогню, співу пташок, які можна комбінувати у власний мікс;

– медіатека фонових звуків дощу, вітру, вогню, співу пташок, які можна комбінувати у власний мікс; boilthefrog – створює особистий плейлист, опираючись на ваших улюблених виконавців;

– створює особистий плейлист, опираючись на ваших улюблених виконавців; runpee.com – вказує, коли краще сходити в туалет під час перегляду фільму в кінотеатрі, а ще розповідає, що саме ви пропустили за цей час;

вказує, коли краще сходити в туалет під час перегляду фільму в кінотеатрі, а ще розповідає, що саме ви пропустили за цей час; doesthedogdie.com – дозволяє обрати фільм і дізнатися чи помирає в ньому собака, з'являються комахи чи присутні інші неприємні речі.

Для фотографів та дизайнерів



Корисні ресурси для творчих людей / Фото Freepik

remove.bg – практично ідеально видаляє фон з будь-якого зображення;

практично ідеально видаляє фон з будь-якого зображення; fotoforensics.com – перевіряє чи була фотографія відредагованою;

– перевіряє чи була фотографія відредагованою; photopea.com – онлайн-редактор з функціями Фотошопу.

Для життя



Сайти на будь-який випадок / Фото Freepik

сhir.ag – допоможе знайти англомовне слово, яке крутиться на кінчику язика;

– допоможе знайти англомовне слово, яке крутиться на кінчику язика; forvo.com – дозволяє дізнатися як вимовляється слово різними мовами та діалектами;

– дозволяє дізнатися як вимовляється слово різними мовами та діалектами; wornontv.net – розповідає, одяг яких брендів носять актори у фільмах та показує дешевший альтернативний варіант;

– розповідає, одяг яких брендів носять актори у фільмах та показує дешевший альтернативний варіант; myfridgefood.com – підбирає, що можна приготувати з продуктів, які зараз є в холодильнику.

Для душі



Ресурси для душевного відпочинку / Фото Freepik