Сайти, про які ви могли не чути: люди діляться крутими, але недооціненими ресурсами в мережі
Надіслати собі листа у майбутнє, обрати фільм, в якому не помирають собаки, та відшукати слово, яке крутиться на кінчику язика – усе це і набагато більше допоможуть зробити сайти з добірки.
У користувачів Reddit запитали: "Якими крутими, але недооціненими сайтами ви користуєтесь?". За чотири дні на ресурсі з'явилося 13 тисяч відповідей. Розваги 24 обрали для своїх читачів найкращі та найцікавіші з них.
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Для меломанів та кіноманів
Як обрати фільм та де слухати радіо / Фото Freepik
- imslp.org – містить бібліотеку нот класичної музики;
- radio.garden – надає доступ до усіх радіостанцій світу;
- asoftmurmur.com – медіатека фонових звуків дощу, вітру, вогню, співу пташок, які можна комбінувати у власний мікс;
- boilthefrog – створює особистий плейлист, опираючись на ваших улюблених виконавців;
- runpee.com – вказує, коли краще сходити в туалет під час перегляду фільму в кінотеатрі, а ще розповідає, що саме ви пропустили за цей час;
- doesthedogdie.com – дозволяє обрати фільм і дізнатися чи помирає в ньому собака, з'являються комахи чи присутні інші неприємні речі.
Для фотографів та дизайнерів
Корисні ресурси для творчих людей / Фото Freepik
- remove.bg – практично ідеально видаляє фон з будь-якого зображення;
- fotoforensics.com – перевіряє чи була фотографія відредагованою;
- photopea.com – онлайн-редактор з функціями Фотошопу.
Для життя
Сайти на будь-який випадок / Фото Freepik
- сhir.ag – допоможе знайти англомовне слово, яке крутиться на кінчику язика;
- forvo.com – дозволяє дізнатися як вимовляється слово різними мовами та діалектами;
- wornontv.net – розповідає, одяг яких брендів носять актори у фільмах та показує дешевший альтернативний варіант;
- myfridgefood.com – підбирає, що можна приготувати з продуктів, які зараз є в холодильнику.
Для душі
Ресурси для душевного відпочинку / Фото Freepik
- futureme.org – дозволяє написати та надіслати лист в майбутнє – ідеально для мотивації та самоаналізу;
- my90stv.com, my80stv.com, my70stv.com – допомагають ностальгувати та показують телеефір з відеокліпів, фільмів, мультиків різних часів;
- howmanypeopleareinspacerightnow.com – показує, скільки людей в цей момент перебувають в космосі;
- lightningmaps.org – показує куди вдаряє блискавка по всій планеті в режимі реального часу;
- theuselessweb.com – містить величезну кількість ресурсів, щоб вбити час.
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