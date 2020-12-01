Отправить себе письмо в будущее, выбрать фильм, в котором не умирают собаки, и отыскать слово, которое вертится на языке – все это и намного больше помогут сделать сайты из подборки.

У пользователей Reddit спросили: "Какими крутыми, но недооцененными сайтами вы пользуетесь?". За четыре дня на ресурсе появилось 13 тысяч ответов. Развлечения 24 выбрали для своих читателей самые лучшие и интересные из них.

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Для меломанов и киноманов



Как выбрать фильм и где слушать радио / Фото Freepik

imslp.org – вмещает библиотеку нот классической музыки ;

вмещает библиотеку нот классической музыки radio.garden – предоставляет доступ до всех радиостанций мира;

– предоставляет доступ до всех радиостанций мира; asoftmurmur.com – медиатека фоновых звуков дождя, ветра, огня, пения птиц, которые модно комбинировать в собственный микс;

– медиатека фоновых звуков дождя, ветра, огня, пения птиц, которые модно комбинировать в собственный микс; boilthefrog – создает личный плейлист, опираясь на ваших любимых исполнителей;

– создает личный плейлист, опираясь на ваших любимых исполнителей; runpee.com – указывает, когда лучше сходить в туалет во время просмотра фильма в кинотеатре, а еще рассказывает, что именно вы пропустили за это время;

указывает, когда лучше сходить в туалет во время просмотра фильма в кинотеатре, а еще рассказывает, что именно вы пропустили за это время; doesthedogdie.com – позволяет выбрать фильм и узнать умирает ли в нем собака, появляются насекомые или присутствуют другие неприятные вещи.

Для фотографов и дизайнеров



Полезные ресурсы для творческих людей / Фото Freepik

remove.bg – практически идеально удаляет фон с любого изображения;

практически идеально удаляет фон с любого изображения; fotoforensics.com – проверяет, была ли фотография отредактирована;

– проверяет, была ли фотография отредактирована; photopea.com – онлайн-редактор с функциями Фотошопа.

Для жизни



Сайты на все случаи жизни / Фото Freepik

сhir.ag – поможет найти англоязычное слово, которое вертится на языке;

– поможет найти англоязычное слово, которое вертится на языке; forvo.com – позволяет узнать как выговаривается слово на разных языках и диалектах;

– позволяет узнать как выговаривается слово на разных языках и диалектах; wornontv.net – рассказывает, одежду каких брендов носят актеры в фильмах и показывает альтернативный вариант дешевле;

– рассказывает, одежду каких брендов носят актеры в фильмах и показывает альтернативный вариант дешевле; myfridgefood.com – подбирает, что можно приготовить из продуктов, которые сейчас есть в холодильнике.

Для души



Ресурсы для душевного отдыха / Фото Freepik