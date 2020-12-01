Сайты, о которых вы могли не слышать: люди делятся крутыми, но недооцененными ресурсами в сети
Отправить себе письмо в будущее, выбрать фильм, в котором не умирают собаки, и отыскать слово, которое вертится на языке – все это и намного больше помогут сделать сайты из подборки.
У пользователей Reddit спросили: "Какими крутыми, но недооцененными сайтами вы пользуетесь?". За четыре дня на ресурсе появилось 13 тысяч ответов. Развлечения 24 выбрали для своих читателей самые лучшие и интересные из них.
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Для меломанов и киноманов
Как выбрать фильм и где слушать радио / Фото Freepik
- imslp.org – вмещает библиотеку нот классической музыки;
- radio.garden – предоставляет доступ до всех радиостанций мира;
- asoftmurmur.com – медиатека фоновых звуков дождя, ветра, огня, пения птиц, которые модно комбинировать в собственный микс;
- boilthefrog – создает личный плейлист, опираясь на ваших любимых исполнителей;
- runpee.com – указывает, когда лучше сходить в туалет во время просмотра фильма в кинотеатре, а еще рассказывает, что именно вы пропустили за это время;
- doesthedogdie.com – позволяет выбрать фильм и узнать умирает ли в нем собака, появляются насекомые или присутствуют другие неприятные вещи.
Для фотографов и дизайнеров
Полезные ресурсы для творческих людей / Фото Freepik
- remove.bg – практически идеально удаляет фон с любого изображения;
- fotoforensics.com – проверяет, была ли фотография отредактирована;
- photopea.com – онлайн-редактор с функциями Фотошопа.
Для жизни
Сайты на все случаи жизни / Фото Freepik
- сhir.ag – поможет найти англоязычное слово, которое вертится на языке;
- forvo.com – позволяет узнать как выговаривается слово на разных языках и диалектах;
- wornontv.net – рассказывает, одежду каких брендов носят актеры в фильмах и показывает альтернативный вариант дешевле;
- myfridgefood.com – подбирает, что можно приготовить из продуктов, которые сейчас есть в холодильнике.
Для души
Ресурсы для душевного отдыха / Фото Freepik
- futureme.org – позволяет написать и отправить письмо в будущее – идеально для мотивации и самоанализа;
- my90stv.com, my80stv.com, my70stv.com – помогают ностальгировать и показывают телеэфир из видеоклипов, фильмов, мультиков разных времен;
- howmanypeopleareinspacerightnow.com – показывает, сколько людей в этот момент находятся в космосе;
- lightningmaps.org – показывает, куда ударяет молния по всей планете в режиме реального времени;
- theuselessweb.com – вмещает огромное количество ресурсов, чтобы убить время.
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