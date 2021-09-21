На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Tech Support Gore, де працівники техпідтримки публікують фото чи не найгірших випадків у їхній практиці. Ці світлини доводять, що на роботі вони переживають справжнє пекло, і найменше, що ми можемо для них зробити – це краще берегти свою техніку.
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"Принаймні там нікого не було, коли це сталося"
Фото Reddit / iRepairFox
"Чи можете ви відновити дані?"
Фото Reddit / Spore-Gasm
"Перевірте, будь ласка, динамік. Він грає якось тихо"
Фото Reddit / Qeelin7
"Чому всередині мого планшета була подушка?"
Фото Reddit / FluffyMuffin8p
"Дідусь вирішив, що гніздо для навушників було отвором для гвинта"
Фото Reddit / endmethanks
"У мого клієнта тріснуло скло на телефоні, і він вирішив відірвати його, щоб не помічати тріщину"
Фото Reddit / Ferbel
"Мій обігрівач припинив працювати"
Фото Reddit / Majahzi
"Комп'ютер раптом вимкнувся і більше не вмикається"
Фото Reddit / Rennsport_Dota
"Хтось має сказати їм, що це не сенсорний екран"
Фото Reddit / benjo1989
"Він дуже шумить"
Фото Reddit / ako_123
"Мені потрібно було кудись поставити свічку"
Фото Reddit / kjb0419
"Наш сканер перестав працювати, і я не можу знову його під'єднати"
Фото Reddit / Almightydirtyjake
"Голка і копиця сіна"
Фото Reddit / HumptysRevenge
"Користувач вилив каву на свій ноутбук і поставив його у духовку, щоб висушити"
Фото Reddit / smarthawk
"До і після"
Фото Reddit / senorlusiola
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