На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Tech Support Gore, де працівники техпідтримки публікують фото чи не найгірших випадків у їхній практиці. Ці світлини доводять, що на роботі вони переживають справжнє пекло, і найменше, що ми можемо для них зробити – це краще берегти свою техніку.

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"Принаймні там нікого не було, коли це сталося"

Фото Reddit / iRepairFox

"Чи можете ви відновити дані?"

Фото Reddit / Spore-Gasm

"Перевірте, будь ласка, динамік. Він грає якось тихо"

Фото Reddit / Qeelin7

"Чому всередині мого планшета була подушка?"

Фото Reddit / FluffyMuffin8p

"Дідусь вирішив, що гніздо для навушників було отвором для гвинта"

Фото Reddit / endmethanks

"У мого клієнта тріснуло скло на телефоні, і він вирішив відірвати його, щоб не помічати тріщину"

Фото Reddit / Ferbel

"Мій обігрівач припинив працювати"

Фото Reddit / Majahzi

"Комп'ютер раптом вимкнувся і більше не вмикається"

Фото Reddit / Rennsport_Dota

"Хтось має сказати їм, що це не сенсорний екран"

Фото Reddit / benjo1989

"Він дуже шумить"

Фото Reddit / ako_123

"Мені потрібно було кудись поставити свічку"

Фото Reddit / kjb0419

"Наш сканер перестав працювати, і я не можу знову його під'єднати"

Фото Reddit / Almightydirtyjake

"Голка і копиця сіна"

Фото Reddit / HumptysRevenge

"Користувач вилив каву на свій ноутбук і поставив його у духовку, щоб висушити"

Фото Reddit / smarthawk

"До і після"

Фото Reddit / senorlusiola

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