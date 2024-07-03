Это означает, что именно он должен был обеспечить охрану места аварии во время операции.

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Однако что-то пошло "не по плану". Он подъехал на полицейском автобусе к поврежденному контейнеру грузовика и попросил сотрудника эвакуатора передать ему несколько упаковок сыра. В общей сложности он похитил девять упаковок сыра, каждая весом 20 килограммов и стоимостью 554 евро.

Часть упаковок он принес в офис, а остальные – забрал домой и раздал друзьям.

Как это прокомментировал сам правоохранитель

В своем обращении полицейский заявил, что сыр практически ничего не стоит и что он хотел спасти его от уничтожения. Также он заверил, что сам вообще не ест сыр чеддер.

Суд посмотрел на это иначе: мужчина совершил кражу при исполнении служебных обязанностей в форме и с табельным оружием.

Своим поведением подсудимый нанес большой ущерб репутации полиции страны,

– говорится в приговоре.

Ранее мы писали о женщине из Германии, которая обратилась в полицию, потому что у нее украли 30 литров пива. Эта история приобрела неожиданную развязку.