Это означает, что именно он должен был обеспечить охрану места аварии во время операции.
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Однако что-то пошло "не по плану". Он подъехал на полицейском автобусе к поврежденному контейнеру грузовика и попросил сотрудника эвакуатора передать ему несколько упаковок сыра. В общей сложности он похитил девять упаковок сыра, каждая весом 20 килограммов и стоимостью 554 евро.
Часть упаковок он принес в офис, а остальные – забрал домой и раздал друзьям.
Как это прокомментировал сам правоохранитель
В своем обращении полицейский заявил, что сыр практически ничего не стоит и что он хотел спасти его от уничтожения. Также он заверил, что сам вообще не ест сыр чеддер.
Суд посмотрел на это иначе: мужчина совершил кражу при исполнении служебных обязанностей в форме и с табельным оружием.
Своим поведением подсудимый нанес большой ущерб репутации полиции страны,
– говорится в приговоре.
Ранее мы писали о женщине из Германии, которая обратилась в полицию, потому что у нее украли 30 литров пива. Эта история приобрела неожиданную развязку.