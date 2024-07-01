Известно, что инцидент произошел 29 июня.

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Потерпевшая обратилась в полицию, заявив, что неизвестные украли у нее 30-литровую бочку с пивом, которая хранилась в гараже. Правоохранителям она объяснила, что пиво было предназначено для вечеринки.

Куда делось пиво

Иногда самые простые ситуации могут приобретать неожиданные повороты. Дело о краже пива, которое, на первый взгляд, казалось серьезным инцидентом, решилось чрезвычайно забавным и неожиданным образом в течение одного дня.

Как рассказала позже потерпевшая правоохранителям, ее сосед увидел, что пиво "ненадлежащим образом" хранится. Поэтому мужчина забрал пиво к себе домой и принес его на вечеринку "с правильной температурой".

Он объяснил, что сделал это из добрых намерений, желая, чтобы пиво осталось свежим и вкусным. Вечеринка, на которую сосед принес пиво, оказалась отличным завершением дня.