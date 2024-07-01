Мужчины не придумали ничего лучше чем выпить жидкость из бутылок.

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Они объяснили, что приняли напиток за алкоголь. В результате – 4 рыбака погибли, еще двое сейчас находятся в критическом состоянии. Военно-морские силы оказывают медицинскую помощь мужчинам, которые находятся на борту рыболовецкого судна "Девон", поскольку у них недостаточно времени, чтобы вернуть их на сушу для лечения.

Генеральный директор Департамента рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки Сусанта Кахаватте сообщила, что рыбаки раздали часть бутылок другим командам, работающих в этом районе. Она добавила, что сейчас предпринимаются попытки сообщить эти экипажи.

Представители военно-морского флота сообщили местным СМИ, что "Девон" буксируют обратно к берегу другим судном. Оно отправилось из Тангалле 4 июня. Власти сейчас проводят расследование содержимого бутылок.