Чоловіки не вигадали нічого кращого ніж випити рідину з пляшок.

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Вони пояснили, що прийняли напій за алкоголь. Як наслідок – 4 рибалки загинули, ще двоє зараз перебувають у критичному стані. Військово-морські сили надають медичну допомогу чоловікам, які перебувають на борту риболовецького судна "Девон", оскільки у них недостатньо часу, щоб повернути їх на сушу для лікування.

Генеральна директорка Департаменту рибальства і водних ресурсів Шрі-Ланки Сусанта Кахаватте повідомила, що рибалки роздали частину пляшок іншим командам, які працюють у цьому районі. Вона додала, що наразі робляться спроби повідомити ці екіпажі.

Представники військово-морського флоту повідомили місцевим ЗМІ, що "Девон" буксирують назад до берега іншим судном. Воно вирушило з Тангалле 4 червня. Влада зараз проводить розслідування вмісту пляшок.