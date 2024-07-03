Це означає, що саме він повинен був забезпечити охорону місця аварії під час операції. Однак щось пішло "не за планом". Він під'їхав на поліцейському автобусі до пошкодженого контейнера вантажівки і попросив співробітника евакуатора передати йому кілька упаковок сиру.

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Загалом він викрав дев'ять упаковок сиру, кожна вагою 20 кілограмів і вартістю 554 євро.

Частину упаковок він приніс в офіс, а решту – забрав додому та роздав друзям.

Як це прокоментував сам правоохоронець

У своєму зверненні поліцейський заявив, що сир практично нічого не вартий, і що він хотів врятувати його від знищення. Також він запевнив, що сам взагалі не їсть сир чедер.

Суд подивився на це інакше: чоловік скоїв крадіжку під час виконання службових обов'язків у формі і з табельною зброєю.

Своєю поведінкою підсудний завдав великої шкоди репутації поліції країни,

– мовиться у вироку.

Раніше ми писали про жінку з Німеччини, яка звернулася до поліції, бо в неї вкрали 30 літрів пива. Ця історія набула неочікуваної розв'язки.