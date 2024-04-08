Мужчина сорвал джекпот в размере 250 000 гривен.

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Известно, что он выиграл в лотерею "Лото Забава". Выигрышный билет стоил 35 гривен, его приобрели 26 марта, в точке продаж лотерей.

Интересно! Еще 150 участников акции в течение месяца выиграли по 5 000 гривен.

Но это еще не все выигрыши 1273 тиража, поскольку розыгрыш Большой игры стал очень удачным сразу для двух участников "Лото-Забава". Каждый из них выиграл по 95 000 гривен, ведь согласно правилам "Лото-Забава", если победителями станут сразу несколько участников, приз поровну делится между ними, соответственно сумма главного приза "Большой игры" составляет 190 000 гривен.

Ранее мы писали о мужчине, по имени Владимир, который снова сорвал джекпот. Житель Павлограда уже в третий раз выиграл немалый приз в лотерею. Относительно планов на выигранные средства, господин Владимир сообщил, что уже знает на что их потратит, но хочет оставить свои планы в тайне.