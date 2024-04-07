Известно, что женщина приобрела билет от лотереи Mega Millions.

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Она сорвала джекпот после того, как первые 5 чисел на ее билете Quic Pic совпали с числами, выбранными во время розыгрыша игры 12 марта.

Счастливица подобрала 5 белых шариков, но не угадала число Мегабола. Если бы не это, она выиграла бы джекпот в 735 миллионов долларов.



Женщина сорвала куш в лотерею / Фото Patriotledger

Ранее мы писали о другой женщине, которая сорвала джекпот в лотерее, выиграв 1 миллион долларов. Интересно, что этот приз она получила из-за счастливого стечения обстоятельств. С самого начала счастливица хотела купить билет Mega Millions, поскольку его джекпот привлекал много внимания. Но потом "что-то пошло не так".