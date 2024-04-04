Как рассказали представители лотереи, мужчине повезло выиграть более 173 000 гривен в лотерее "Переможна 4".
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Что о своей победе говорит сам счастливчик
По словам Владимира, он и сам не может вспомнить сколько раз ему удавалось выиграть призы в несколько тысяч гривен.
Я выигрывал в "Лото-Забава" 7 500 гривен, в "Спортпрогноз", "Переможна 4" и еще в нескольких лотереях. Если вы думаете, что я много трачу на лотереи, поэтому и много выигрываю – нет, это не так. Более того, я покупаю самые недорогие лотереи,
– добавил победитель.
Своей любимой лотереей Владимир считает "Победную 4", потому что в ней ему особенно везет.
"Накануне Нового года я купил билет за 5 гривен и выиграл 43 000 гривен, неделю назад выиграл 4 000 гривен, а вчера (25 марта 2024 года) выиграл 173 000 гривен. Кстати, я впервые потратил на эту лотерею аж 160 гривен, и сразу выигрыш. Вот теперь думаю, может попробовать выиграть полмиллиона", – признался Владимир.
Относительно планов на выигранные средства, господин Владимир сообщил, что уже знает на что их потратит, но хочет оставить свои планы в тайне.
Ранее детектив из американского штата Нью-Йорк Роберт Каннингем сорвал куш в лотерею. Произошло это благодаря подсказке официантки, которая работает в закусочной.