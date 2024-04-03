Сама женщина называет эту ситуацию "трагически смешной".

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Николь Макриганнис из Ливерпуля приняла участие в местной лотерее. Она выбрала несколько случайных чисел, но все они оказались на одну цифру больше, чем выигрышные.

Причудливо малые шансы оказаться так близко к пяти номерам подряд привели к тому, что Николь не знала как себя чувствовать. Женщина хотела смеяться и плакать одновременно.

Номера Николь были 03, 12, 20, 39, 44 с "шаром жизни" 06, а выигрышными номерами были 02, 11, 19, 38, 43 с "шаром жизни" 06.

Я играла во второй раз, На самом деле я использовала два других набора чисел. Однако их я не собиралась использовать. Я просто поставила случайные числа, которые мне понравились. Сначала я смотрела на номера и думала: "Неважно". Потом я увидела, что первый и второй номера были очень близки. Потом я поняла, что все они на один больше,

– рассказала Николь.

Если бы удача улыбнулась женщине, то она бы получала по 10 000 фунтов стерлингов в месяц в течение 30 лет. Николь призналась, что если бы ей удалось выиграть главный приз, она бы потратила свой выигрыш на лечение семьи, новую машину и собственный дом.