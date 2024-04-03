Сама жінка називає цю ситуацію "трагічно смішною".

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Ніколь Макріганніс із Ліверпуля взяла участь у місцевій лотереї. Вона вибрала кілька випадкових чисел, але всі вони виявилися на одну цифру більшими, ніж виграшні.

Химерно малі шанси опинитися так близько до п'яти номерів поспіль призвели до того, що Ніколь не знала як себе почувати. Жінка хотіла сміятися і плакати одночасно.

Номери Ніколь були 03, 12, 20, 39, 44 з "кулею життя" 06, а виграшними номерами були 02, 11, 19, 38, 43 з "кулею життя" 06.

Я грала вдруге, насправді я використовувала два інші набори чисел. Однак їх я не збиралася використовувати. Я просто поставила випадкові числа, які мені сподобалися. Спочатку я дивилася на номери і думала: "Неважливо". Потім я побачила, що перший і другий номери були дуже близькі. Потім я зрозуміла, що всі вони на один більші,

– розповіла Ніколь.

Якби удача посміхнулася жінці, то вона б отримувала по 10 000 фунтів стерлінгів на місяць протягом 30 років. Ніколь зізналася, що якби їй вдалося виграти головний приз, вона б витратила свій виграш на лікування сім'ї, нову машину і власний будинок.