С самого начала счастливица хотела купить билет Mega Millions, поскольку его джекпот привлекал много внимания.

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Но она случайно нажала кнопку билета Powerball и приобрела другую лотерею. По словам представителей лотереи, этот "случайный" билет совпал с первыми пятью выигрышными номерами в розыгрыше Powerball 18 марта, таким образом женщина выиграла 1 миллион долларов.

Это лучшая ошибка в моей жизни!,

– сказала она представителям лотереи.

Выигрышными номерами были 10 – 17 – 20 – 39 – 44, а числом Powerball было 16. Когда Лонг узнала, сколько она выиграла, она сказала, что не могла в это поверить.

"Мое сердце колотилось! Это потрясающе!", – вспомнила она.

А вот другой женщине не так повезло. Британская женщина могла сорвать куш в лотерею и получать ежемесячно в течение 30 лет по 10 000 фунтов стерлингов. Однако с ней случилось досадное совпадение, которое все испортило.