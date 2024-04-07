Відома, що жінка придбала білет від лотереї Mega Millions.

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Вона зірвала джекпот після того, як перші 5 чисел на її квитку Quic Pic збіглися з числами, вибраними під час розіграшу гри 12 березня.

Щасливиця підібрала 5 білих кульок, але не вгадала число Мегаболу. Якби не це, вона виграла б джекпот у 735 мільйонів доларів.



Жінка зірвала куш у лотерею / Фото Patriotledger

Раніше ми писали про іншу жінку, яка зірвала джекпот у лотереї, вигравши 1 мільйон доларів. Цікаво, що цей приз вона отримала через щасливий збіг обставин. Із самого початку щасливиця хотіла купити квиток Mega Millions, оскільки його джекпот привертав багато уваги. Але потім "щось пішло не так".