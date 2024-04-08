Чоловік зірвав джекпот у розмірі 250 000 гривень.

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Відомо, що він виграв у лотерею "Лото Забава". Виграшний білет коштував 35 гривень, його придбали 26 березня, у точці продажів лотерей.

Цікаво! Ще 150 учасників акції протягом місяця виграли по 5 000 гривень.

Та це ще не всі виграші 1273 тиражу, оскільки розіграш Великої гри став дуже вдалим одразу для двох учасників "Лото-Забава". Кожен з них виграв по 95 000 гривень, адже згідно з правилами "Лото-Забава", якщо переможцями стануть одразу кілька учасників, приз порівну ділиться між ними, відповідно сума головного призу "Великої гри" складає 190 000 гривень.

Раніше ми писали про чоловіка, на ім'я Володимир, який знову зірвав джекпот. Мешканець Павлограда вже втретє виграв чималий приз у лотерею. Щодо планів на виграні кошти, пан Володимир повідомив, що вже знає на що їх витратить, але хоче залишити свої плани у таємниці.