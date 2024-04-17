Известно, что счастливчик работает сантехником. И когда ему позвонили сообщить о выигрыше, он как раз был на работе, поэтому сказал, что занят.

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Сантехник попросил, чтобы ему перезвонили.

Я был на чердаке, когда мне позвонили. Я был немного занят и сказал им, что не имею времени ответить на звонок, и попросил их перезвонить,

– сказал мужчина.

Впоследствии к нему позвонил друг и спросил, знает ли он, что съемочная группа Postcode Lottery была на его улице. Мужчина сразу же позвонил жене, а та сказала, чтобы он немедленно вернулся домой.

Как изменится жизнь мужчины

После выигрыша мужчина думает о том, чтобы отказаться от сантехники.

Я работаю сантехником 18 лет и давно говорил, что могу бросить это завтра,

– отметил мужчина.

По его словам – это изменит жизнь не только его семьи. Он также планирует открыть свою ферму для детей и взрослых, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, или людей с проблемами передвижения.

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