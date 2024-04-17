Відомо, що щасливчик працює сантехніком. І коли йому подзвонили сповістити про виграш, він якраз був на роботі, тож сказав, що зайнятий.

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Сантехнік попросив, аби йому передзвонили.

Я був на горищі коли мені подзвонили. Я був трохи зайнятий і сказав їм, що не маю часу відповісти на дзвінок, і попросив їх передзвонити,

– сказав чоловік.

Згодом до нього зателефонував друг та запитав, чи знає він, що знімальна група Postcode Lottery була на його вулиці. Чоловік одразу ж зателефонував дружині, а та сказала, щоб він негайно повернувся додому.

Як зміниться життя чоловіка

Після виграшу чоловік думає про те, щоб відмовитися від сантехніки.

Я працюю сантехніком 18 років і давно казав, що можу кинути це завтра,

– зазначив чоловік.

За його словами – це змінить життя не тільки його родини. Він також планує відкрити свою ферму для дітей і дорослих, які мають проблеми з психічним здоров'ям, або людей з проблемами пересування.

Раніше ми писали про жінку, яка зірвала куш у лотерею, і вирішила витратити виграш на купівлю ще кількох лотерейних білетів.