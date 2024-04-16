Известно, что злоумышленники купили скретч-карту лотереи London и выиграли один из трех джекпотов на максимальную сумму 4 миллиона фунтов стерлингов.

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Курьезный инцидент произошел еще в 2019 году, когда мошенники использовали данные карточки Джошуа Эддимана. Владелец карты не подозревал, что на его карту приобрели выигрышный лотерейный билет.

Как только мужчина увидел, что данные его карты использовали, он отменил транзакции. Впоследствии мошенники сами пришли в полицию и во всем признались.

Мы провели полное расследование дела о мошенничестве путем введения ложных данных, в результате чего двое мужчин получили наказание в виде лишения свободы. Мы предоставили жертве соответствующие обновления и информацию, чтобы защитить целостность расследования, и помогли убедиться, что правонарушители были привлечены к ответственности,

– сказал полицейский.

Получит ли человек выигрыш

Владелец карты не претендует на выигрыш, ведь билет был приобретен мошенническим путем. В то же время он добавил, что если бы ему достались деньги, он хотел бы купить дом в Лондоне и организовать отдых для семьи.

Ранее мы писали о женщине, которая сорвала куш в лотерею, и решила потратить выигрыш на покупку еще нескольких лотерейных билетов.