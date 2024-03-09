Знак судьбы: мужчина выиграл в лотерею благодаря случайности

9 марта 2024, 14:38
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Источник:

UPI

Мужчине в США улыбнулась удача, хотя сначала он даже не осознал это. Он сорвал впечатляющий куш в лотерею "благодаря" поломке его автомобиля.

Как признался американец, именно это и привело к выигрышу приза в быстрой лотерее.

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При чем здесь автомобиль

Мужчина рассказал, что оставил бланк лотереи Powerball со своими любимыми номерами в машине. Из-за поломки автомобиля в тот день он был вынужден купить билет быстрой лотереи.

Я не мог попасть в авто, поэтому пришлось покупать билет с помощью быстрого выбора,
– объяснил игрок.

Как оказалось, это была судьба, ведь билет совпал с четырьмя вытянутыми номерами и Powerball, это принесло ему приз в 150 000 долларов. О своей удаче мужчина узнал примерно через неделю после выигрыша.

Как счастливые случаи помогали людям выигрывать в лотерею

Усі ми різні, а отже, відрізнятися повинні і наші розваги. Тож поки одні обирають спокійні прогулянки чи похід у кіно, ви можете сповна насолоджуватися азартом та отримувати королівські призи. З цим допоможе slotoking – передовий майданчик, де можна знайти головні гемблінг-новинки.
Автор: Альона Захарова