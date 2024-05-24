В конце концов, мужчине таки повезло.

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Он решил приобрести лотерейный билет. Мужчина купил билет Cash4Life в приложении Jackpocket и обнаружил, что его печенье с предсказаниями было верным поскольку он сопоставил все пять белых шаров в розыгрыше.

Таким образом он будет получать джекпот в размере 1000 долларов в год в течение жизни.

Как мужчина планирует потратить выигрыш

Победитель сказал, что планирует использовать свой выигрыш, чтобы сбалансировать свои финансы и отложить на пенсию.

Ранее мы писали о парне, который впервые в жизни купил лотерейный билет и смог выиграть почти 2 миллиона долларов. Он выбрал единовременную сумму в 1,2 миллиона долларов. Парень пока не решил, на что потратит деньги, но планирует разумно распоряжаться выигрышем ответственно.

А вот американка из штата Мэриленд сорвала джекпот в лотерее Powerball, доверившись совету парня. Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов. Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочерью, а также она продолжает покупать лотерейные билеты при случае.