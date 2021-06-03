Мужчина вернул себе кошелек, потерянный 20 лет назад: все это время он лежал в кустах возле паба

В 2001 году Райан Сеймур из шотландского графства Файф был на вечеринке в пабе The Elizabethan и потерял там свой кошелек. С тех пор прошло 20 лет, и мужчина, конечно же, не ожидал вернуть утраченное. Однако, недавно случайный прохожий нашел кошелек неподалеку от того самого места.

Райан Сеймур забрал свой кошелек из полицейского участка. Он был немало удивлен, ведь внутри до сих пор были его банковские карты и документы. Исчезла только наличность – 60 фунтов стерлингов.

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В апреле 2021 с мужчиной связались представители полиции. Они спросили, не терял ли он кошелек много лет назад. Райан ответил утвердительно, и тогда ему сообщили, что прохожий нашел его кошелек в кустах рядом с The Elizabethan и принес его в участок.

Этой историей Райан поделился в твитере. Он опубликовал фотографию кошелька со своими документами 20-летней давности. На фото в удостоверении ему 17 лет, а сейчас – уже 37.

Что ж, леди и джентльмены. Вы, наверное, помните, что несколько недель назад полиция связалась со мной и сообщила, что нашла мой кошелек, который украли 20 лет назад. Вот и он,

– написал человек.

Эта история получила широкую огласку в СМИ. Уже через несколько дней Райану написал мужчина по имени Питер, который нашел кошелек и передал его полиции. "Я нашел ваш кошелек, и думал – выбросить его или отнести в полицию. Я очень рад, что вам его вернули, несмотря на плохое состояние", – написал он.